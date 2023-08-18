В Сочи выявили нарушения норм воды в бассейне, где дети отравились хлором

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Надежда Перякина добавила, что самочувствие пострадавших медики оценивают как удовлетворительное

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора выявили несоответствие гигиеническим нормам проб воды, отобранных в бассейне в Сочи, после посещения которого были госпитализированы несовершеннолетние спортсмены из Москвы. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Надежда Перякина.

"Были отобраны пробы воды бассейна: из четырех исследованных проб две пробы не соответствовали по гигиеническим нормативам, по результатам будут приняты меры", - сообщила Перякина, заявление которой приводится в Telegram-канале регионального управления.

Она добавила, что самочувствие пострадавших медики оценивают как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что 14 детей и 7 тренеров Центра образования и спорта "Москва-98" находились в санатории "Аврора" в Сочи. 17 августа после посещения сауны и бассейна их самочувствие ухудшилось, 10 человек были госпитализированы.

В четверг прокуратура Лазаревского района Сочи организовала проверку в связи с отравлением детей парами хлора при посещении бассейна в санатории Сочи. Состояние пострадавших оценивалось как средней степени тяжести.