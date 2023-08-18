Суд отклонил апелляцию Генпрокуратуры по делу депутата Госдумы Колесника

Надзорное ведомство требовало дать правовую оценку доказательств, уличающих депутата в коррупционной деятельности

КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Калининградский областной суд оставил без удовлетворения апелляции Генпрокуратуры и ответчиков на решение суда первой инстанции по делу об изъятии акций АО "Калининградский морской торговый порт" (КМТП) у действующего депутата Госдумы Андрея Колесника и членов его семьи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"18 августа 2023 года судебная коллегия по гражданским делам Калининградского областного суда вынесла апелляционное определение, которым решение Центрального районного суда [Калининграда] оставлено без изменения. Апелляционное представление представителя Генеральной прокуратуры РФ и апелляционные жалобы представителей ответчиков оставлены без удовлетворения", - сообщил представитель областного суда.

Надзорное ведомство требовало дать правовую оценку доказательств, уличающих Колесника в коррупционной деятельности. Представители самого Колесника и членов его семьи, просили отменить решение суда первой инстанции в полном объеме. Обе апелляции были рассмотрены в одном заседании. "Сегодня была оглашена резолютивная часть апелляционного определения Калининградского областного суда. Мотивированное определение будет изготовлено в течение пяти дней", - добавил представитель пресс-службы суда.

В июле Центральный районный суд Калининграда удовлетворил еще один иск Генпрокуратуры о передаче государству 53 750 акций Калининградского морского торгового порта, а также незаконного дохода, полученного их владельцами, в сумме 369,2 млн рублей. Иск заместителя генерального прокурора был предъявлен депутату Госдумы Андрею Колеснику, его супруге Марине Лысенко и ее матери Надежде Лысенко. В нем указывалось, что Генпрокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства депутатом Колесником - незаконное приобретение, скрытое владение акциями АО "Калининградский морской торговый порт" (КМТП), а также нелегальное осуществление коммерческой деятельности по управлению портом и неправомерное обогащение.

Генпрокуратура отмечала, что в решении суда не дана оценка аудиозаписи, на которой Колесник признает факт осуществления руководства КМТП в период нахождения во власти; фиктивному характеру договора доверительного управления между депутатом и его тещей Надеждой Лысенко - пенсионеркой, которую никогда не видели в порту, а также наличию у Колесника прямого конфликта интересов по занимаемым должностям в Госдуме и в руководстве КМТП.