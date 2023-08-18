18 августа, 14:07,
обновлено 18 августа, 14:22

Сопредседателя движения "Голос" Мельконьянца арестовали

Максим Григорьев/ ТАСС
Сопредседателя движения "Голос" Григорий Мельконьянц
© Максим Григорьев/ ТАСС

Дело в отношении юриста возбудили по статье об организации работы нежелательной в России НПО из-за взаимодействия движения с Европейской комиссией по наблюдению за выборами

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал до 17 октября юриста и сопредседателя движения "Голос" (признано в РФ иноагентом) Григория Мельконьянца, обвиняемого в организации работы нежелательной в России НПО, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следственных органов об избрании в отношении Мельконьянца меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 октября", - огласила решение судья Наталья Дударь.

Обвиняемый свою вину не признает. Адвокат в свою очередь заявил, что обжалует решение суда.

Дело в отношении юриста возбуждено по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ) по факту взаимодействия "Голоса" с Европейской комиссией по наблюдению за выборами.

Движение "Голос" стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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