В Махачкале более 15 тыс. жителей останутся без света из-за веерных отключений

Также в городе остаются без электроснабжения более 5 тыс. человек из-за проблем на подстанции "Юго-Восточная"

МАХАЧКАЛА, 18 августа. /ТАСС/. Веерные отключения, введенные в Дагестане из-за нагрузок на объекты электроснабжения на фоне жаркой погоды, продолжаются в регионе. Только в Махачкале в пятницу будут временно обесточены более 15 тыс. абонентов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Более 15,8 тыс. махачкалинцев сегодня попадут под веерные отключения. <...> Веерные отключения вводятся по трем фидерам, это на подстанциях "Махачкала-110" - фидер № 9, "Новая", фидер 1 и 2",- говорится в сообщении.

Помимо плановых веерных отключений, в городе остаются без света более 5 тыс. человек из-за проблем на подстанции "Юго-Восточная". По словам гендиректора компании "Россетти Северный Кавказ" Романа Левченко, веерные отключения были введены из-за высокой температуры воздуха и нагрузки на объекты электроснабжения. "Когда идет повышение температуры днем - возникает очень большая нагрузка на оборудование за счет кондиционеров. В ночное время потребление значительно снижается", - цитирует Левченко пресс-служба правительства.

В Махачкале участились случаи протестных акций из-за отсутствия электричества, люди выходили на улицу за последние 10 дней четыре раза.

По данным управления МЧС по региону, температура воздуха в некоторых районах с начала августа достигала 43 градусов тепла.

9 августа из-за нагрузки на оборудование, связанной с погодой, загорелись трансформатор в Махачкале и подстанция в Дербенте. Из-за нагрузки на подстанциях были введены временные отключения в Махачкале, Каспийске и Дербенте, Избербаше, Хасавюрте и в ряде районов региона. Следователи в Дагестане завели уголовное дело по факту халатности должностных лиц компании "Россети Северный Кавказ" и филиала "Дагэнерго" при обеспечении населения республики электроэнергией, организована проверка прокуратурой республики. Глава Дагестана Сергей Меликов считает износ электросетей в республике "немыслимым", а работу ответственной компании недостаточной, в том числе из-за отсутствия финансирования.