18 августа, 14:21

Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника Советской армии в Болгарии

В Софии группа футбольных фанатов напала на палаточный лагерь защитников монумента, повредив гранитную плиту в его основании

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения памятника Советской армии в Болгарии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В Софии совершен акт вандализма в отношении памятника Советской армии. Группа футбольных фанатов напала на палаточный лагерь защитников монумента, повредив гранитную плиту в его основании.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства во взаимодействии с МИД России расследовать факт осквернения памятника в честь советских воинов-освободителей в Софии. В рамках расследования будут приняты меры к установлению лиц, причастных к совершению этого преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", - сказали в СК. 

Теги:
Бастрыкин, Александр ИвановичБолгарияРоссия
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