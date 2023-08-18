Прокуратура ФРГ опровергла слухи о пропавшем без вести миллиардере Хаубе

Свидетельств того, что пропавший выжил и скрывается в России, нет, сообщила газета Bild

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Прокуратура Кёльна не будет отменять объявление о смерти бывшего главы германского холдинга Tengelmann Group Карла-Эривана Хауба, пропавшего без вести в 2018 году в Швейцарских Альпах, несмотря на утверждения СМИ о том, что он якобы мог быть замечен в России. Об этом сообщила газета Bild.

Ранее телеканал RTL и журнал Stern утверждали, что Хауб может тайно находиться в Москве. Его якобы зафиксировали камеры видеонаблюдения. Съемка, по данным источников Stern, была произведена в Москве в феврале 2021 года. Как показали результаты биометрического анализа, мужчина, попавший в объектив камер, якобы с вероятностью 90% является пропавшим миллиардером.

"Изучение вопроса, нужно ли запрашивать отмену признания смерти, завершено. Не было обнаружено никаких конкретных и доступных для перепроверки свидетельств того, что пропавший выжил", - заявили Bild в прокуратуре. В ведомстве отметили, что изучили информацию СМИ о предполагаемом нахождении Хауба в РФ, но подчеркнули, что в действительности "невозможно проверить существование, подлинность и время съемки", поскольку кадры недоступны.

Хауб пропал в возрасте 58 лет в апреле 2018 года во время отдыха в Альпах на границе Швейцарии и Италии. Он переночевал в отеле на горнолыжном курорте в швейцарском Церматте, направился к пику Кляйн-Маттерхорн. Семья миллиардера подняла тревогу после того, как мужчина не появился на встрече, в которой он должен был принять участие.

Холдинг Tengelmann Group, в который входит сеть строительных магазинов OBI, был основан в 1867 году. Карл-Эриван Хауб возглавлял ее с 2000 года.