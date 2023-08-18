Правительство Британии расследует действия больницы, где работала убийца младенцев

Срок заключения Люси Летби огласят 21 августа

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Правительство Соединенного Королевства распорядилось провести независимое расследование в отношении Больницы графини Честерской в городе Честер (столица графства Чешир) после приговора ее бывшей медсестре Люси Летби. Об этом говорится в распространенном заявлении британского министерства здравоохранения после того, как 33-летняя женщина была признана судом Манчестера виновной в убийстве семи новорожденных и в покушении на убийство еще шести.

"Предметом расследования, начатого для того, чтобы извлечь жизненно важные уроки и предоставить ответы пострадавшим родителям и семьям, станут более широкие обстоятельства того, что произошло в Больнице графини Честерской, в том числе проблемы решения проблем и управления. Оно также изучит, какие действия были предприняты регулирующими органами и Национальной службой здравоохранения", - отмечается в заявлении ведомства.

Предметом внимания коронного суда Манчестера стали действия Летби во время ее работы с июня 2015 по июнь 2016 года в больнице Честера. Всего в отношении женщины, которой сейчас 33 года, было выдвинуто 22 обвинения, а присяжным понадобилось более 110 часов обсуждения, чтобы прийти к заключению. Полиция при этом полагает, что девушка могла быть причастна к другим убийствам и проверяет информацию о пребывании около 4 тыс. детей в неонатальных отделениях двух больниц - Честера и Ливерпуля - в которых Летби работала с 2012 по 2016 год.

Сама Летби никогда не признавала вины по выдвинутым обвинениям. Она объясняла происходившие смерти плохой гигиеной в больнице и низким уровнем подготовки персонала. Защита Летби указывала на то, что она стала жертвой сговора других медсестер, чтобы скрыть плохое состояние дел в больнице, однако присяжные не приняли эту версию.

Британские СМИ называют Летби самым страшным серийным убийцей детей в современной британской истории. Срок ее заключения будет оглашен 21 августа. По совокупности преступлений, в которых она признана виновной, бывшая медсестру должны приговорить к пожизненному заключению.