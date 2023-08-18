В Самаре ликвидировали возгорание в квартире

Следователи организовали проверку

САМАРА, 18 августа. /ТАСС/. Пожар ликвидирован в квартире дома на Краснодонской улице в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"В 17:38 (16:38 мск) пожар ликвидирован. По уточненной информации, площадь пожара составила 40 кв. м", - говорится в сообщении ведомства.

По данным регионального Минздрава, в результате происшествия один человек погиб, трое пострадали.

Информация о пожаре в квартире на улице Краснодонской, 1 поступила в 14:20 (13:20 мск). По уточненным данным регионального ГУ МЧС, были спасены 20 человек, включая пятерых детей. Причина пожара устанавливается.

Следователи организовали проверку по факту происшествия, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. "В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин им предшествующих. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.