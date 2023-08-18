В Геленджике пожарные потушили возгорание в лесничестве

К ликвидации возгорания привлекали 70 человек и 22 единицы техники

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Возгорание в лесничестве в Геленджике ликвидировано, огонь распространился на площади около 2,7 га. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого лесопожарного центра.

"Лесной пожар в районе СНТ "Сосновка" (город-курорт Геленджик) ликвидирован. <…> В 18:50 мск на той же площади", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщали, что к тушению привлечен вертолет Ми-8. Группировка на тушении пожара была увеличена до 70 человек и 22 единиц техники.

В пятницу в Геленджике в районе садового некоммерческого товарищества "Сосновка" был обнаружен низовой лесной пожар на территории местного лесничества. Его площадь составляла 1 га. Позднее он был локализован на площади порядка 2,7 га.