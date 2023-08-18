В Москве неизвестные подожгли балкон следователя МВД

Пожар был потушен, пострадавших нет

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Неизвестные подожгли в Москве балкон бывшего следователя МВД Алексея Мишурова, который занимался расследованием ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В четверг возник пожар одного из балконов в доме на юге Москвы. Пожар был оперативно потушен, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС сообщили, что накануне в столичную полицию поступило сообщение о возгорании балкона на одной из улиц Южного административного округа. "Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе главка.