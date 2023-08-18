В Тюменской области 13 детей отравились парами хлора в бассейне

Троих из них госпитализировали

ТАСС, 18 августа. Парами хлора в бассейне на одной из баз отдыха в Тюменской области отправились 13 детей, сообщили журналистам в пресс-службе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону.

"Управление Роспотребнадзора по Тюменской области проводит эпидрасследование по случаю отправления 13 детей парами хлора в бассейне", - сказано в сообщении. Отмечается, что специалисты управления незамедлительно выехали к месту происшествия.

Ранее со ссылкой на пресс-центр областной прокуратуры сообщалось, что в Тюменском районе дети, отдыхавшие на базе отдыха вместе с законными представителями, после купания в бассейне почувствовали недомогание. Прибывшей на место бригадой скорой помощи осмотрено 13 несовершеннолетних. Трое детей 2012, 2015 и 2016 годов рождения госпитализированы.

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В новость внесены изменения (21:30 мск) - изменилось число пострадавших.