В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник самолетного типа

Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Белгородским районом Белгородской области. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. <…> По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.

Губернатор добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.