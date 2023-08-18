18 августа, 17:26
Военная операция на Украине

В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник самолетного типа

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Белгородским районом Белгородской области. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. <…> По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.

Губернатор добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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