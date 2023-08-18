18 августа, 17:30
Военная операция на Украине

В Энергодаре сообщили о повторном обстреле ВСУ многоэтажного дома

По данным администрации города, пострадавших нет

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли город Энергодар в Запорожской области, пострадавших нет. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале администрации Энергодара.

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"В 16:00 зафиксировано повторное попадание в многоэтажный дом на проспекте Строителей. Пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

Ранее в оперативных службах Запорожской области сообщили, что в результате обстрела со стороны ВСУ около 09:00 мск произошло возгорание в многоэтажном жилом доме на улице Строителей. 

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