18 августа, 18:48

В Тюменской области возбудили уголовное дело по факту отравления детей в бассейне

Роспотребнадзор взял пробы воды для установления причин случившегося

ТАСС, 18 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело, после того как в Тюменской области медики госпитализировали трех детей, посещавших бассейн на базе отдыха. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"По факту отравления несовершеннолетних детей на горячем источнике возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, 18 августа трое детей 2012, 2015 и 2016 годов рождения во время посещения бассейна частного горячего источника, расположенного в Тюменском районе, почувствовали недомогание. В результате чего все дети доставлены в лечебное учреждение города Тюмени. Предположительно, дети отравились парами хлора", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия для выяснения всех обстоятельств произошедшего выехали криминалисты. Изымается вся необходимая документация, следователями изучается видеозапись, представляющая интерес для следствия. Роспотребнадзором взяты пробы воды для установления причин случившегося. 

Теги:
РоссияТюменская область
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