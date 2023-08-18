В Тюменской области возбудили уголовное дело по факту отравления детей в бассейне

Роспотребнадзор взял пробы воды для установления причин случившегося

ТАСС, 18 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело, после того как в Тюменской области медики госпитализировали трех детей, посещавших бассейн на базе отдыха. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"По факту отравления несовершеннолетних детей на горячем источнике возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, 18 августа трое детей 2012, 2015 и 2016 годов рождения во время посещения бассейна частного горячего источника, расположенного в Тюменском районе, почувствовали недомогание. В результате чего все дети доставлены в лечебное учреждение города Тюмени. Предположительно, дети отравились парами хлора", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия для выяснения всех обстоятельств произошедшего выехали криминалисты. Изымается вся необходимая документация, следователями изучается видеозапись, представляющая интерес для следствия. Роспотребнадзором взяты пробы воды для установления причин случившегося.