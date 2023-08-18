Балкон квартиры экс-следователя МВД загорелся из-за неосторожного обращения детей с огнем

Родителей детей доставили в полицию для разбирательства

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Неосторожное обращение детей с огнем стало причиной пожара на балконе в квартире бывшего следователя МВД Алексея Мишурова, который занимался расследованием ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного ГУ МВД России, родителей детей доставили в полицию для разбирательства.

"Предварительно установлено, что возгорание под балконом на одной из улиц южного округа столицы произошло из-за неосторожного обращения с огнем малолетними детьми. Родители детей установлены и доставлены в ОМВД для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу в экстренных службах ТАСС сообщили, что неизвестные подожгли в Москве балкон экс-следователя МВД Алексея Мишурова. Пожар был оперативно потушен, пострадавших нет. В пресс-службе столичного главка полиции добавили, что обстоятельства возгорания балкона на одной из улиц на юге Москвы устанавливаются.