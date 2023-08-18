В ДНР сообщили о гибели трех строителей при подрыве на боеприпасе в Донецке

Еще три человека ранены

ДОНЕЦК, 18 августа. /ТАСС/. Трое строителей погибли, еще трое ранены при взрыве неизвестного боеприпаса в центре Донецка. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"Трое строителей погибли, еще трое ранены при детонации неизвестного боеприпаса вблизи школы №5, расположенной в районе Крытого рынка в центре Донецка", - сказали в экстренных службах.

Одной из версий является сброс взрывчатки с беспилотника. В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники экстренных служб, подробности произошедшего уточняются.

Ранее в экстренных службах ДНР сообщили ТАСС о гибели двоих коммунальщиков в Киевском районе Донецка. Предварительно, причиной гибели стала детонация ранее неразорвавшейся кассетной части боеприпаса.