18 августа, 19:20,
обновлено 18 августа, 19:40
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о гибели трех строителей при подрыве на боеприпасе в Донецке

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив

Еще три человека ранены

ДОНЕЦК, 18 августа. /ТАСС/. Трое строителей погибли, еще трое ранены при взрыве неизвестного боеприпаса в центре Донецка. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

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"Трое строителей погибли, еще трое ранены при детонации неизвестного боеприпаса вблизи школы №5, расположенной в районе Крытого рынка в центре Донецка", - сказали в экстренных службах.

Одной из версий является сброс взрывчатки с беспилотника. В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники экстренных служб, подробности произошедшего уточняются.

Ранее в экстренных службах ДНР сообщили ТАСС о гибели двоих коммунальщиков в Киевском районе Донецка. Предварительно, причиной гибели стала детонация ранее неразорвавшейся кассетной части боеприпаса. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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