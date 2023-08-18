В Киеве мужчине предъявили обвинение в хулиганстве за попытку разбить икону в храме лавры

Инцидент произошел 13 августа

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Мужчине, который 13 августа во время божественной литургии в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры ударил камнем по иконе Спасителя, предъявлено обвинение в совершении хулиганства. Об этом сообщил выступающий в интересах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) адвокат Никита Чекман.

"Стало известно, что мужчине сообщили о подозрении (предъявили обвинение - прим. ТАСС) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 296 УК Украины (хулиганство). Монастырь в данном уголовном производстве признан потерпевшим", - написал он в Telegram-канале. По словам Чекмана, досудебное расследование проводят сотрудники Национальной полиции.

Утром 13 августа во время службы в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры зашел мужчина и дважды ударил камнем по иконе Спасителя, разбив защитное стекло. Верующим удалось остановить злоумышленника. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Полиция зафиксировала показания очевидцев, нападавший был задержан.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры

В марте 2023 года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвал договор аренды с УПЦ. 4 июля инвентаризационная комиссия Минкультуры Украины пришла в лавру, однако прихожане канонической церкви не позволили ей начать работу. 6 июля при содействии полиции комиссия начала смену замков, захват и опечатывание корпусов.

9 августа Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора аренды между Киево-Печерской лаврой и музеем-заповедником. Днем позже суд удовлетворил иск заповедника к УПЦ, запретив ей препятствовать пользованию имуществом монастыря, что позволит выселить монахов из обители. Адвокат УПЦ Никита Чекман заявлял, что оба решения являются незаконными и будут обжалованы.

Руководство музея-заповедника с 11 августа закрыло для посетителей вход в Нижнюю лавру, где расположены основные корпуса монастыря. В лавре снова начала работу инвентаризационная комиссия в сопровождении полицейских. Часть людей, отказавшихся покинуть гостиничные корпуса, оказались заблокированы. В УПЦ сообщали, что полиция при этом не разрешала передать еду для заблокированных паломников. 18 августа Минкультуры Украины запретило студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться на территории лавры.