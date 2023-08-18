В Твери возбудили уголовное дело по факту исчезновения 13-летнего мальчика

Ребенок ушел из дома 12 августа

ТАСС, 18 августа. Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения 13-летнего мальчика в Твери. Он ушел из дома 12 августа в неизвестном направлении, данных о его местонахождении нет, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

"18 августа в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о безвестном отсутствии малолетнего <...> 2010 года рождения, который 12 августа ушел из дома в неизвестном направлении. <…> Заволжским межрайонным следственным отделом города Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Поясняется, что данные о его местонахождении отсутствуют. Заведение уголовного дела позволит более тщательного выяснить обстоятельства его исчезновения, а также мобилизовать силы и средства для поисков.

Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления местонахождения мальчика. Искать школьника помогают волонтеры.