В Кейсарии рухнула арка древнеримского акведука

Обрушившаяся часть сооружения была построена около 1 870 лет назад, сообщили в Управлении древностей Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 августа. /ТАСС/. В израильском городе Кейсария на берегу Средиземного моря обрушилась одна из арок древнеримского акведука. Об этом сообщила пресс-служба Управления древностей Израиля.

По ее информации, в пятницу утром разрушение древней постройки зафиксировали сотрудники управления, в воскресенье на место прибудет группа специалистов, которые займутся оценкой ущерба.

Сооружение акведука в Кейсарии велось во времена правления иудейского царя Ирода Великого (37 или 36 год до н.э. - 4 или 1 год до н.э.), однако разрушенная арка относится к более поздней пристройке времен римского императора Адриана (117-138 годы н.э.). Обрушившаяся часть была построена около 1 870 лет назад, пояснили в Управлении древностей.

Разрушенная арка акведука находилась в непосредственной близости от общественного пляжа Кейсарии. "К счастью, никто из купавшихся не погиб", - заявил в связи с этим директор управления Эли Эскосидо.

Он подчеркнул, что учреждение давно предупреждало владельцев земли, на которой находится акведук, о плохом состоянии конструкции, однако никто не предпринял никаких шагов по спасению арки. "Мы выпускали предупреждения, предоставляли документы и планы, указывали на то, что ситуация катастрофична, и на реальную возможность обрушения, мы неоднократно встречались с владельцами земли и даже предлагали профинансировать некоторые работы с учетом того, что бедствие неминуемо. Уверен, что теперь кто-то прислушается к этому", - добавил он.

История древнего города

Кейсария - древний город на побережье Средиземного моря. Он был возведен около 10 года до н.э. Иродом Великим и назван в честь римского цезаря (кесаря) Октавиана Августа. Город возник на месте небольшого поселения Стратонова Башня, впервые упомянутого в 259 году до н.э. и получившего имя в память об основателе, финикийском правителе Стратоне.

Город связан с развитием христианства. По некоторым данным в Кейсарии с 26 по 36 год находился римский наместник провинции Иудея прокуратор Понтий Пилат. Именно туда доставили на суд римскому прокуратору Феликсу апостола Павла. Позже преемник Феликса Порций Фест постановил направить апостола в Рим на суд императору.

После падения и разрушения Иерусалима в 70 году Кейсария стала столицей провинции Иудея. В дальнейшем несколько веков епископы Кейсарии пользовались исключительным влиянием. В 198 г.оду именно в городе состоялся поместный церковный собор, и он превратился в один из главных церковных центров провинции Палестина Прима.