18 августа, 21:42

В Риме почти 20 полицейских машин и вертолет более часа вели погоню за злоумышленником

При задержании мужчина оказывал сопротивление и выкрикивал, что "должен взорвать грузовик в Ватикане", пишет La Repubblica

РИМ, 19 августа. /ТАСС/. Десятки сотрудников правоохранительных органов более часа преследовали по улицам Рима злоумышленника, угнавшего небольшой грузовик. Об инциденте сообщила газета La Repubblica.

По ее данным, сначала 53-летний мужчина с камнем набросился на один из автомобилей на кольцевой автомагистрали, а затем угнал небольшой грузовик. Как указывает издание, в погоне задействовали почти 20 полицейских автомобилей и вертолет. Во время преследования было протаранено несколько машин, включая две полицейские.

Правоохранители произвели несколько выстрелов по колесам и в воздух. Они смогли остановить злоумышленника на площади Пия XI неподалеку от собора Святого Петра. При задержании он оказывал сопротивление и, как пишет La Repubblica, выкрикивал, что "должен взорвать грузовик в Ватикане". Во время обыска транспортного средства в нем были найдены только рабочие инструменты. 

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© Информационное агентство ТАСС
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