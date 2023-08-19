На Московском скоростном диаметре автомобиль сбил человека

Мужчина погиб

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Водитель легковой машины на СВХ в районе Зеленоградской улицы в Москве насмерть сбил мужчину, который находился на дороге возле своего автомобиля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сегодня около 00:20 на СВХ в районе Зеленоградской улицы водитель легкового автомобиля совершил наезд на мужчину, который находился на проезжей части возле своего автомобиля. В результате ДТП пострадавший скончался", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

В Telegram-канале департамента транспорта Москвы сказано, что был сбит мужчина, который вышел из автомобиля для проверки переднего левого колеса. "Для движения недоступна одна полоса из четырех в сторону МКАД", - сказано в сообщении. На месте работают оперативные службы города.