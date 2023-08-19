В Приамурье в результате дождевого паводка подтопило дома и участки в одном из районов

В Белогорский муниципальный округ направили аэромобильную группировку ГУ МЧС России по региону в составе 28 человек и 11 единиц техники

ТАСС, 19 августа. Дождевой паводок сформировался в Белогорском муниципальном округе в Амурской области, в трех населенных пунктах муниципалитета подтоплены 25 домов и 26 участков, а также дороги. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

"Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Амурской области направлена в Белогорский муниципальный округ. В результате прохождения циклона на территории трех населенных пунктов Белогорского муниципального округа сформировался дождевой паводок. По оперативным данным, в зону подтопления попали 25 частных жилых домов, 26 приусадебных участков, внутрипоселковые дороги", - сообщается в Telegram-канале управления.

В составе аэромобильной группировки 28 человек личного состава и 11 единиц техники. Уточняется, что в настоящее время в населенных пунктах задействованы силы и средства Белогорского пожарно-спасательного гарнизона, работают оценочные комиссии.

Как сообщил глава Белогорского муниципального округа Денис Инюточкин в своем аккаунте социальной сети "Одноклассники", подтоплены жилые дома в селах Амурское, Возжаевка и Заречное. Также перемыт участок дороги, ведущей к селу Озеряне.