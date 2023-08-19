На Камчатке из-за повышения уровня воды разрушился мост на реке Паужетка

Региональная прокуратура организовала проверку

ТАСС, 19 августа. Мост обрушился вследствие повышения уровня воды на реке Паужетка в поселке Усть-Большерецкого района Камчатского края, организована проверка.

"Прокуратура Усть-Большерецкого района организовала проверку по факту обрушения вчера вечером моста на реке Паужетка вследствие повышения уровня воды, - сообщается в Telegram-канале прокуратуры Камчатского края. - В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка содержанию конструкции, проконтролировано своевременное обеспечение продуктами питания и средствами первой необходимости жителей поселка Паужетка, где проживает около 80 человек в 11 жилых домах".

Прокурор района Артем Федоров примет в субботу участие в заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. "Также по его указанию личный состав территориального ОМВД ориентирован на охрану общественного порядка и безопасности на месте обрушения", - добавили в прокуратуре.

Как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице во "ВКонтакте", в Паужетке смыло мост, ведущий в село из поселка Озерновского. Планируется вытянуть мост на берег, чтобы не запрудило реку.