В Приморье за сутки вода ушла из 42 домов и свыше 100 приусадебных участков

Паводковая ситуация на реках региона стабилизируется

ТАСС, 19 августа. Паводковая ситуация на реках Приморского края стабилизируется, за сутки вода ушла из 42 жилых домов и свыше 100 приусадебных участков. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

"На большинстве рек края наблюдается спад воды. За сутки от воды освободились 42 жилых дома и 106 приусадебных участков, - отметили в региональном МЧС. - Восстановлено сообщение с селом Фурманово в Ольгинском округе".

Спасатели продолжают работу в наиболее пострадавших районах Приморья в соответствии с поступающими заявками. Откачена вода из подвалов 201 жилого дома.

На территории края функционируют 6 пунктов временного размещения, в которых находятся 158 человек, в том числе 37 детей. Для ликвидации последствий ЧС привлечено более 800 человек и свыше 300 единиц техники.