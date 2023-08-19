19 августа, 02:49

В Приморье за сутки вода ушла из 42 домов и свыше 100 приусадебных участков

Паводковая ситуация на реках региона стабилизируется

ТАСС, 19 августа. Паводковая ситуация на реках Приморского края стабилизируется, за сутки вода ушла из 42 жилых домов и свыше 100 приусадебных участков. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

Читайте также
Тайфун "Ханун" принес в Приморье до 188 мм осадковВ Приморье подтопило более 4,6 тыс. домовПриморье получит 340 млн рублей на ликвидацию последствий наводнения

"На большинстве рек края наблюдается спад воды. За сутки от воды освободились 42 жилых дома и 106 приусадебных участков, - отметили в региональном МЧС. - Восстановлено сообщение с селом Фурманово в Ольгинском округе".

Спасатели продолжают работу в наиболее пострадавших районах Приморья в соответствии с поступающими заявками. Откачена вода из подвалов 201 жилого дома.

На территории края функционируют 6 пунктов временного размещения, в которых находятся 158 человек, в том числе 37 детей. Для ликвидации последствий ЧС привлечено более 800 человек и свыше 300 единиц техники. 

Теги:
РоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация