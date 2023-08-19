В Якутии за сутки в три раза сократилась площадь лесных пожаров

В настоящее время в регионе действуют 39 лесных пожаров, а также 2 ландшафтных на площади 380 га

ЯКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Пройденная огнем площадь лесных пожаров в Якутии сократилась за сутки более чем в три раза, до 60 тыс. га. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

"В Якутии площадь природных пожаров за сутки удалось сократить более чем в три раза. Если вчера пройденная огнем площадь составляла 208 тыс. га, то сегодня она уменьшена до 60 тыс.", - говорится в сообщении. В настоящее время в регионе действуют 39 лесных пожаров, а также 2 ландшафтных на площади 380 га.

По данным регионального оперштаба, проводятся работы по тушению 21 пожара на площади 44 тыс. га, локализовано 9 пожаров на площади 3,6 тыс. га. За сутки ликвидировано 9 лесных пожаров с общей площадью 149 820 га.

Как сообщил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Садовников в своем Telegram-канале, в Усть-Майском районе Якутии, где отмечались наибольшие площади по возгораниям, потушены все лесные пожары. "За сутки там удалось ликвидировать 5 пожаров на площади более 111 тыс. га. А еще крупные пожары ликвидированы в Олекминском районе. <…> Сейчас в районе действуют 13 пожаров на площади 18 тыс. га", - написал он.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). В регионе действует режим ЧС регионального уровня, также введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.