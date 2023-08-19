Минобороны России: силы ПВО сбили ракету С-200, которой Киев попытался атаковать Крым

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Киев ночью предпринял попытку атаки ракетой комплекса С-200 по территории Крыма, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ее сбили.
Об этом заявили журналистам в Минобороны России.
"Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе", - заявили в ведомстве.
Там уточнили, что жертв и разрушений на земле нет.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что 12 августа Киев пытался дважды нанести удар по Крымскому мосту ракетами зенитного комплекса С-200, переделанными в ударной вариант, они были обнаружены и перехвачены российскими средствами ПВО.