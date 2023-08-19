19 августа, 04:15,
обновлено 19 августа, 04:45
Военная операция на Украине

Минобороны России: силы ПВО сбили ракету С-200, которой Киев попытался атаковать Крым

Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив
© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив

Жертв и разрушений на земле нет, отметили в ведомстве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Киев ночью предпринял попытку атаки ракетой комплекса С-200 по территории Крыма, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ее сбили.

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Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

"Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе", - заявили в ведомстве.

Там уточнили, что жертв и разрушений на земле нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что 12 августа Киев пытался дважды нанести удар по Крымскому мосту ракетами зенитного комплекса С-200, переделанными в ударной вариант, они были обнаружены и перехвачены российскими средствами ПВО. 

Теги:
РоссияКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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