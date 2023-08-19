СМИ: семья убитого кандидата в президенты Эквадора подала в суд на главу государства

По информации El Universo, родственники Фернандо Вильявисенсио считают, что власти не обеспечили его достаточной защитой

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 августа. /ТАСС/. Родственники убитого кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио подали в суд на главу государства Гильермо Лассо, министра внутренних дел Хуана Сапату и командующего полицией Фаусто Салинас. Об этом сообщила в пятницу газета El Universo.

Мать Вильявисенсио и его братья считают руководство страны и полиции виновными в "умышленном бездействии". По мнению семьи, государство не обеспечило кандидата достаточной защитой, хотя сами правоохранительные органы оценивали угрозу покушения на политика в 97%.

Власти Эквадора отвергли обвинения в умышленном бездействии. "Для правительства недопустима точка зрения, что действия президента, главы МВД и командующего полицией в том, что касается безопасности Фернандо Вильявисенсио, были предварительно спланированы для того, чтобы "оставить кандидата в президенты в опасности", - говорится в заявлении главы государства. Власти призывали "не политизировать дело" и не мешать работе органов правосудия, расследующих убийство.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа.