В Белоруссии задержали двух граждан страны при попытке запустить беспилотник в Литву

Согласно заявлению Государственного пограничного комитета, в отношении них начали административный процесс

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Белорусские пограничники задержали двух граждан республики, пытавшихся запустить беспилотник на территорию Литвы. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"Ночью 18 августа лидские пограничники задержали двух граждан Беларуси в населенном пункте Городище Вороновского района [Гродненской области]. Мужчины намеревались запустить беспилотник через белорусско-литовскую границу. На месте задержания обнаружен беспилотный летательный аппарат, комплектующие к нему, а также средства радиосвязи. В отношении лиц, причастных к противоправной деятельности, начат административный процесс", - говорится в сообщении.

В погранкомитете отметили, что с начала августа это уже третий инцидент на границе с Литвой, связанный с незаконным применением беспилотных летальных аппаратов.

"Запрещено использование или владение беспилотником в пограничной полосе, а также его оставление вне населенных пунктов, расположенных в пограничной зоне, без уведомления органов пограничной службы", - напомнили в Госпогранкомитете, уточнив, что за невыполнение правил положен штраф.

Ранее белорусские пограничники неоднократно выявляли у границы лиц, использующих беспилотные летательные аппараты, в том числе для контрабанды.