19 августа, 07:22

Обвиняемого в финансировании терроризма из Южной Кореи доставили в Екатеринбург

С ним будут проводить следственные действия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Обвиняемый в финансировании терроризма, который накануне был экстрадирован в Россию из Южной Кореи, доставлен в Екатеринбург для проведения следственных действий. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале антитеррористической комиссии Свердловской области.

Ранее сообщалось, что из Республики Корея в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России депортирован Шакиржон Улпиджанов. Он обвиняется по ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), уголовное дело было возбуждено в январе текущего года.

"По прибытии в Российскую Федерацию фигурант уголовного дела передан конвойной группе УФСБ России по Свердловской области. Сегодня утром обвиняемый в содействии террористической деятельности прибыл в сопровождении силовиков в город Екатеринбург для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что фигурант уголовного дела умышленно предоставил денежные средства участнику запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство", впоследствии эти деньги были потрачены на приобретение огнестрельного оружия. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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