В Калмыкии СК возбудил дело по факту ненадлежащего оказания медуслуг ребенку после ДТП

По данным ведомства, ребенок стал инвалидом из-за того, что врачи вовремя не выявили у него резкое повышение уровня глюкозы в крови, что привело к коме и развитию сахарного диабета

ТАСС, 19 августа. Следователи в Калмыкии возбудили уголовное дело по факту предоставления медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности после инцидента с ребенком, ставшим инвалидом. Об этом сообщается в следственного управления СК РФ по Республике Калмыкии.

"По поручению председателя СК России следственным отделом по городу Элиста следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи в одном из медицинских учреждений республики по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что вследствие случившегося ребенок стал инвалидом. По предварительной версии следствия, в мае 2022 года несовершеннолетний получил травмы в ДТП. Врачи вовремя не установили, что из-за аварии у него резко повысился уровень глюкозы в крови, далее состояние пострадавшего ухудшилось, он впал в кому. У него развился сахарный диабет первого типа, медикам удалось спасти его жизнь.