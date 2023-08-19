В ЛНР задержали женщину, передававшую иностранцам данные о российских военных

В ее отношении возбудили уголовное дело по статье о шпионаже

ЛУГАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Луганской Народной Республике задержали жительницу ЛНР, которая в течение года передавала иностранному государству данные о пунктах дислокации военнослужащих Народной милиции ЛНР и ВС РФ.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Установлено, что с августа 2022 года жительница республики с целью оказания содействия украинским вооруженным формированиям собирала сведения о пунктах дислокации военнослужащих и военной техники Народной милиции ЛНР и ВС РФ, которые в дальнейшем передала иностранному государству для использования против безопасности Российской Федерации", - сказано в сообщении.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Она задержана.