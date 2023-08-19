19 августа, 08:43
Военная операция на Украине

В ЛНР задержали женщину, передававшую иностранцам данные о российских военных

© УФСБ России по ЛНР/ ТАСС

В ее отношении возбудили уголовное дело по статье о шпионаже

ЛУГАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Луганской Народной Республике задержали жительницу ЛНР, которая в течение года передавала иностранному государству данные о пунктах дислокации военнослужащих Народной милиции ЛНР и ВС РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Установлено, что с августа 2022 года жительница республики с целью оказания содействия украинским вооруженным формированиям собирала сведения о пунктах дислокации военнослужащих и военной техники Народной милиции ЛНР и ВС РФ, которые в дальнейшем передала иностранному государству для использования против безопасности Российской Федерации", - сказано в сообщении.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Она задержана. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация