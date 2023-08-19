В Белгородской области за сутки зафиксировали порядка 140 прилетов со стороны ВСУ

Пострадавших нет

ТАСС, 19 августа. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 140 боеприпасов, с БПЛА сброшено несколько взрывных устройств. Пострадавших нет, повреждены линии электропередачи, в селе Новопетровка произошло возгорание на поле с пшеницей на площади 5 га, очаг потушен, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровка - зафиксировано пять прилетов. Никто не пострадал. В результате обстрела произошло возгорание на поле с пшеницей на площади 5 га. Сейчас очаг возгорания потушен", - написал Гладков.

Он добавил, что в Белгородском районе по четыре артиллерийских снаряда выпущено по селам Солнцевка и Нехотеевка, по селу Журавлевка - девять. Также в Журавлевке с БПЛА было сброшено шесть взрывных устройств, в том числе два осколочных гранатометных выстрела, в селе Соломино сбит один беспилотник противника. По селу Наумовка выпустили 15 артиллерийских снарядов и 50 гранатометных выстрелов, одно взрывное устройство было сброшено с БПЛА. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, пострадавших нет.

По словам Гладкова, в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено семь артиллерийских снарядов и четыре снаряда из РСЗО "Град", пострадавших нет. "На одной из улиц произошел обрыв линии электропередачи, в данный момент электроэнергия восстановлена. Под артиллерийский обстрел попал МАПП (международный автомобильный пункт пропуска) "Шебекино" - установлено семь прилетов, пострадавших и разрушений нет", - пояснил он.

Как отметил губернатор, в Борисовском районе по окраине села Березовка выпущено восемь минометных снарядов. В Волоконовском районе на окраине хутора Старый с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено три минометных снаряда, по окраинам сел Сподарюшино и Безымено - 6 и 10 минометных снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений из-за обстрелов в этих населенных пунктах нет.