В Тверской области нашли ребенка, пропавшего неделю назад

Как сообщили в полиции, он находился в Бологовском районе у бабушки и друзей

ТАСС, 19 августа. Правоохранители нашли 13-летнего жителя Твери, по факту исчезновения которого было возбуждено уголовное дело. Установлено, что он находился в Бологовском районе Тверской области у бабушки и друзей, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из Заволжского отдела полиции местонахождение 13-летнего <...> установлено. Находился в Бологовском районе у бабушки и друзей", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в следственный отдел регионального управления СК России поступило сообщение о безвестном отсутствии 13 летнего мальчика, который 12 августа ушел из дома в неизвестном направлении. Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области было возбуждено уголовное дело (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).