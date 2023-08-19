19 августа, 08:44,
обновлено 19 августа, 10:05
Военная операция на Украине

В нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет, в частности, о Киевской, Черниговской, Полтавской, Житомирской и Сумской областях

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах на севере и в центре Украины.

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По данным официального ресурса для оповещения, первые сирены прозвучали в 11:20 (совпадает с мск) в Черниговской, Полтавской и Сумской областях. Затем в 11:29 в красной зоне оказалась Киевская область. Затем в течение 20 минут тревога распространилась на Житомирскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области. Сигналы отбоя начали поступать в 12:19.

На текущий момент в красной зоне остается Харьковская область, где сирены включились в 12:48. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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