В Казахстане привлекут к ответственности "Арселор Миттал Темиртау" за инциденты с жертвами

В сентябре материалы будут переданы в суд, сообщил премьер-министр Алихан Смаилов

АСТАНА, 19 августа. /ТАСС/. Все виновные в инцидентах на казахстанских шахтах компании "Арселор Миттал Темиртау", повлекших человеческие жертвы, будут привлечены к ответственности. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

"Все ответственные лица будут соответствующим образом наказаны. <...> Сейчас уже ребром стоит вопрос, что будет с собственником этой компании. По прошлым трагедиям расследование также на стадии завершения. Ожидается, что в сентябре материалы будут переданы в суд и виновные, в том числе топ-менеджмент компании, будут привлечены к ответственности. Несомненно, мы это доведем до конца", - приводит слова Смаилова пресс-служба правительства по итогам встречи премьера с членами семей шахтеров, погибших в результате пожара на шахте "Казахстанская", владельцем которой является компания "Арселор Миттал Темиртау".

Смаилов напомнил, что в результате прошлых инцидентов руководство компании обещало принять все необходимые меры и обеспечить безопасность труда, вложить инвестиции. "Но, как мы видим, трагедии продолжаются, средства в нужном объеме не выделяются", - отметил Смаилов.

17 августа на шахте "Казахстанская" произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек. Спасатели вывели на поверхность 222 человека. По причине сильной задымленности шахты еще пятеро горняков выбраться не смогли. Трое из них погибли. В настоящее время продолжаются поиски еще двух человек.

В июне прошлого года четыре рабочих погибли в ходе демонтажных работ на предприятии компании "Арселор Миттал Темиртау" в Карагандинской области. Годом ранее шесть человек погибли на шахте компании "Абайская" в результате выбора метана.

"Арселор Миттал Темиртау" является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана. Входит в состав транснациональной металлургической группы "Арселор Миттал".