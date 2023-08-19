19 августа, 09:11

В ДТП в Сочи пострадали три человека

Полиция проводит проверку

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Столкновение пассажирского автобуса и автомобиля произошло перед тоннелем по дороге на Красную Поляну в Сочи, в результате чего пострадали три пассажира автобуса. Об этом сообщается в Telegram-канале УВД по городу Сочи.

"По дороге на Красную Поляну перед тоннелем столкнулись пассажирский автобус и автомобиль марки Hyundai. В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что легковушка выехала на полосу встречного движения. В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса. Они были госпитализированы", - говорится в сообщении.

В салоне автомобиля зажало водителя Hyundai, ему оказывают помощь сотрудники МЧС. Полиция проводит проверку по факту ДТП. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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