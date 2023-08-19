На Украине сообщили о пожаре в пригороде Киева на складе криминалистического центра МВД

По информации главы ведомства Игоря Клименко, возгорание локализовано

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Пожар, начавшийся в Киевской области, возник в складских помещениях научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"На территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в складском помещении возник пожар", - написал он в Telegram-канале. Клименко добавил, что информация о причинах пожара уточняется. По его информации, пожар локализован.

Ранее в МВД страны сообщили о пожаре в районе киевской кольцевой дороги в помещении склада.

"В 10:55 в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района произошел пожар в складском помещении", - говорится в Telegram-канале ведомства.

В МВД добавили, что к тушению привлечены 22 человека и 5 единиц техники.

Ранее украинские СМИ сообщили о сильном взрыве на окраине Киева или в его пригороде. Затем мэр города Виталий Кличко заявил о "пожаре в результате неустановленных взрывов в районе кольцевой дороги в промзоне на территории области".