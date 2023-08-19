В Дагестане выписались 10 пострадавших после взрыва напротив АЗС

В больницах остаются 36 человек, из них 11 детей

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Десять пострадавших во время взрыва рядом с АЗС в пригороде Махачкалы выписаны за последний день. В больницах остаются 36 человек, из них 11 детей, сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана.

"36 пострадавших, из них 11 детей, на сегодня находятся на лечении в стационарах республики. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, для этого есть медикаменты и расходные материалы", - говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения региона Татьяна Беляева сообщала, что в больницах Дагестана находятся 46 пострадавших, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Взрыв произошел вечером в понедельник напротив заправки в пригороде Махачкалы. В результате, по последним данным, погибли 35 человек, 84 пострадали. 16 человек в тяжелом состоянии были эвакуированы в московские клирики. Следственный комитет возбудил уголовное дело.