В Москве на парковке ТЦ "Пролетарский" загорелась машина

Из здания эвакуированы 2,5 тыс. человек

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. человек эвакуированы из ТЦ "Пролетарский" из-за возгорания машины на парковке. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В торговой галерее "Пролетарский" по адресу: Пролетарский проспект, дом 30, произошло возгорание автомашины на минус первом этаже, где расположена парковка", - сказал собеседник агентства. Из здания эвакуированы 2,5 тыс. человек.

В настоящий момент возгорание ликвидировано, площадь пожара уточняется. По предварительной информации, пострадавших нет.