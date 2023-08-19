В Кузбассе грузовой поезд насмерть сбил 12-летнюю девочку

Прокуратура проводит проверку

КЕМЕРОВО, 19 августа. /ТАСС/. Грузовой поезд насмерть сбил 12-летнюю девочку в Кемеровской области, проводится проверка, сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"По предварительным данным, 19 августа около 13:00 (09:00 мск) в районе станции Егозово Западно-Сибирской железной дороги в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе Кемеровской области произошло смертельное травмирование несовершеннолетней 2011 г. р. проходящим грузовым поездом", - говорится в сообщении.

Беловской транспортной прокуратурой организована проверка по факту инцидента.