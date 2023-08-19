В Энергодаре четыре человека пострадали при атаке беспилотниками ВСУ

Удар был нанесен по жилому многоэтажному дому, сообщили в оперативных службах Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Минимум четыре человека пострадали в результате удара ВСУ беспилотниками по жилому дому в Энергодаре Запорожской области, сообщили в оперативных службах региона.

"Вчера, 18 августа, в 16:00 [время совпадает с московским] боевики киевского режима нанесли удар двумя беспилотными летательными аппаратами по жилому многоэтажному дому в Энергодаре. Пострадали не менее четырех человек", - сообщили в оперативных службах.

Ранее в оперативных службах Запорожской области сообщили, что утром в пятницу результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины произошло возгорание в многоэтажном жилом доме на улице Строителей. Позднее обстрел повторился.