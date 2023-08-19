Более 550 добровольцев помогали экстренным службам после ЧП в Махачкале

Они вместе со спасателями осматривали территорию в поисках пострадавших и проводили подомовой обход

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Свыше 550 добровольцев помогали экстренным службам в ночь, когда произошел взрыв рядом с АЗС в пригороде Махачкалы. Они вместе со спасателями осматривали территорию в поисках пострадавших и проводили подомовой обход, сообщил в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

"В ночь на 15 августа, когда произошла трагедия на окраине Махачкалы, в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвовали более 550 добровольцев. <…> Добровольцы вместе со спасателями осматривали территорию в радиусе 500 метров от места катастрофы, искали пострадавших, и эта работа была проведена весьма эффективно. Ребята провели подомовой обход и оказывали необходимую помощь нуждающимся", - отметил он.

Волонтеры организовали на месте происшествия импровизированный пункт питания, раздавали воду и еду сотрудникам экстренных служб. Силами добровольцев был организован живой коридор для восстановления дорожного движения, подчеркнул Меликов.

Взрыв произошел вечером в понедельник, 14 августа, напротив заправки в пригороде Махачкалы. В результате, по последним данным, погибли 35 человек, 119 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.