19 августа, 10:12
Взрыв на АЗС в Махачкале

Более 550 добровольцев помогали экстренным службам после ЧП в Махачкале

Они вместе со спасателями осматривали территорию в поисках пострадавших и проводили подомовой обход

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Свыше 550 добровольцев помогали экстренным службам в ночь, когда произошел взрыв рядом с АЗС в пригороде Махачкалы. Они вместе со спасателями осматривали территорию в поисках пострадавших и проводили подомовой обход, сообщил в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

"В ночь на 15 августа, когда произошла трагедия на окраине Махачкалы, в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвовали более 550 добровольцев. <…> Добровольцы вместе со спасателями осматривали территорию в радиусе 500 метров от места катастрофы, искали пострадавших, и эта работа была проведена весьма эффективно. Ребята провели подомовой обход и оказывали необходимую помощь нуждающимся", - отметил он.

Волонтеры организовали на месте происшествия импровизированный пункт питания, раздавали воду и еду сотрудникам экстренных служб. Силами добровольцев был организован живой коридор для восстановления дорожного движения, подчеркнул Меликов.

Взрыв произошел вечером в понедельник, 14 августа, напротив заправки в пригороде Махачкалы. В результате, по последним данным, погибли 35 человек, 119 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 

Теги:
РоссияМеликов, Сергей АлимовичДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
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