19 августа, 10:44
Военная операция на Украине

Глава Новгородской области заявил, что ситуация после атаки с применением БПЛА спокойная

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Андрей Никитин добавил, что пострадавших нет

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 августа. /ТАСС/. Ситуация после атаки с применением беспилотника в Новгородской области контролируемая и спокойная.

Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале.

"Беспилотник киевского режима совершил террористическую атаку на аэродром Сольцы Новгородской области. Пострадавших нет. Ситуация в регионе спокойная, контролируемая, все необходимые меры безопасности приняты. Уверен, что действия преступного киевского режима не останутся без ответа", - написал Никитин.  

Теги:
РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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