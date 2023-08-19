Глава Новгородской области заявил, что ситуация после атаки с применением БПЛА спокойная

Андрей Никитин добавил, что пострадавших нет

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 августа. /ТАСС/. Ситуация после атаки с применением беспилотника в Новгородской области контролируемая и спокойная.

Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале.

"Беспилотник киевского режима совершил террористическую атаку на аэродром Сольцы Новгородской области. Пострадавших нет. Ситуация в регионе спокойная, контролируемая, все необходимые меры безопасности приняты. Уверен, что действия преступного киевского режима не останутся без ответа", - написал Никитин.