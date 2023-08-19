В Краснодарском крае загорелся камыш

В ликвидации последствий задействованы 19 человек

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Возгорание камыша произошло в хуторе Чембурка в Анапе, предварительно площадь составила 600 кв. м., сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение о пожаре вдоль дороги, по адресу: хутор Чембурка, муниципальное образование Анапа, Краснодарский край. Установлено, что произошло возгорание камыша. Площадь пожара составила предварительная 600 кв. м (уточняется)", - говорится в сообщении.

По последним данным, пожар локализован.

В ликвидации последствий задействованы 19 человек личного состава и 5 единиц техники.