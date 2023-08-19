В Белоярском районе Югры сняли режим ЧС

Районные службы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС перейдут на прежний режим работы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Режим ЧС в лесах муниципального характера снят в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили журналистам в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

"С сегодняшнего дня в Белоярском районе снят режим ЧС в лесах муниципального характера. С 20:00 (18:00 мск) районные службы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС перейдут на прежний режим работы", - говорится в сообщении.

17 августа в труднодоступной местности района ликвидировали крупный лесной пожар. Возгорание возникло 4 августа от грозовой активности. Локализовать пожар удалось лишь 11 августа, площадь, пройденная огнем, составила 1,7 тыс. га.

Режим ЧС был введен в районе 6 августа. На тот момент на его территории действовали шесть лесных пожаров.