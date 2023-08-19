19 августа, 11:20
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду

Виталий Невар/ ТАСС
© Виталий Невар/ ТАСС

Губернатор Вячеслав Гладков добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле

ТАСС, 19 августа. Российская система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбита воздушная цель на подлете к городу. <…> По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.

Губернатор добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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