Силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду

Губернатор Вячеслав Гладков добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле

ТАСС, 19 августа. Российская система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбита воздушная цель на подлете к городу. <…> По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.

Губернатор добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.