19 августа, 11:44

В Башкирии ветер сорвал кровлю здания на площади свыше 500 кв. м

Непогода также привела к аварийному отключению электроэнергии в части населенного пункта Малояз

УФА, 19 августа. /ТАСС/. Порыв ветра повредил кровлю двухэтажного здания в Салаватском районе Башкирии на площади свыше 500 кв. м, также частично обесточен районный центр. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В результате кратковременного усиления ветра на территории н. п. Малояз Салаватского района произошло частичное повреждение кровли двухэтажного здания по улице Коммунистической (на площади 560 кв. м). В результате падения кровли поврежден один легковой автомобиль. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Также из-за ветра произошло аварийное отключение электроэнергии в части населенного пункта Малояз, проводятся работы по восстановлению, добавили в ведомстве. 

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