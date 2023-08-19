В Бурятии из-за частичного разрушения дамбы размыло железнодорожные пути

Прокуратура организовала мониторинг соблюдения прав пассажиров

ТАСС, 19 августа. Железнодорожное полотно размыло после частичного разрушения дамбы в Северо-Байкальском районе Бурятии на 1 102-м км перегона Холодная - Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Утром в районе сельского поселения Холодное Северо-Байкальского района Республики Бурятия ввиду обильных осадков произошло частичное разрушение дамбы, в результате чего размыло железнодорожное полотно на 1 102-м км перегона Холодная - Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. В настоящее время движение по указанному участку железнодорожного пути временно закрыто, задерживается движение поездов, в том числе одного пассажирского", - говорится в сообщении.

Прокуратура организовала мониторинг соблюдения прав пассажиров. На территории района введен режим ЧС.

Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги, на место направлены два противоразмывных поезда и дополнительная спецтехника. "В связи с размытием железнодорожных путей в Северобайкальском регионе Восточно-Сибирской железной дороги задерживается пассажирский поезд №97 сообщением Тында - Кисловодск. Пассажиры будут обеспечены водой и дополнительным питанием. Время задержки предварительно составляет шесть часов", - говорится в сообщении пресс-службы. Пригородные поезда №6371 сообщением Новый Уоян - Северобайкальск и №6372 сообщением Северобайкальск - Новый Уоян отменены.

Восстановительные работы на участке Нижнеангарск - Холодная продолжаются, добавили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги. Помимо размытия путей, произошел также наклон опоры контактной сети. "На место направлены 2 противоразмывных поезда, 2 восстановительных поезда и дополнительная спецтехника, а также 21 вагон с щебнем, платформы со шпалами. На ВСЖД введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, работает оперативный штаб", - говорится в сообщении ВСЖД.

"Задержан поезд №97 сообщением Тында - Кисловодск. <…> В ближайшее время пассажирский состав будет возвращен на станцию Таксимо, откуда будет организована доставка пассажиров иным транспортом", - добавили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги. Также ожидается задержка пассажирского поезда №98 сообщением Кисловодск - Тында. Предпринимаются все необходимые меры для скорейшего ввода поездов в график.