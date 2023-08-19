В Ростове-на-Дону возбудили дело в отношении трех женщин за сбыт суррогатного алкоголя

По данным областного главка МВД, изъяты более 100 литров суррогатной спиртосодержащей продукции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении трех женщин в Ростов-на-Дону, которые сбывали в магазине фальсифицированный алкоголь, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ростовской области. По данным областного главка МВД, изъяты более 100 литров суррогатной спиртосодержащей продукции.

"Следственным отделом по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней 55-летней и 26-летней жительниц Ростова-на-Дону. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении областного следственного управления.

Одна из обвиняемых была индивидуальным предпринимателем, у нее имелся свой магазин. Там работали две другие обвиняемые. В этом магазине сбывали фальсифицированную алкогольную продукцию, за продажу которой сотрудницам начислялось денежное вознаграждение.

В областном главке МВД в свою очередь отметили, что суррогатная спиртосодержащая продукция изготавливалась кустарным способом и сбывалась под марками известных производителей алкоголя. "При обыске в различных помещениях павильона полицейскими было изъято более 100 литров спиртосодержащей продукции, выпущенной под марками известных производителей алкоголя. По результатам проведенной экспертизы установлено, что спиртное опасно для жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении ГУ МВД Ростовской области.