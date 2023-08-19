Трех детей, госпитализированных после купания в бассейне, выписали из тюменской больницы

Деятельность самого бассейна приостановлена

ТЮМЕНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Трех детей, которые были госпитализированы после купания в бассейне на базе отдыха в Тюменской области с подозрением на отравление хлором, выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

"Пациентам была оказана вся медицинская помощь, в настоящее время они выписаны в удовлетворительном состоянии", - сказали в департаменте.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области уточнили, что в ходе санитарно-эпидемиологического расследования превышения концентрации хлора на момент отбора проб не выявлено. Деятельность бассейна приостановлена. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

Ранее со ссылкой на пресс-службу областного СУ СК сообщалось, что после посещения частного горячего источника в Тюменском районе трое детей госпитализированы, предположительно из-за отравления парами хлора. По факту отравления следователями возбуждено уголовное дело.

Ранее в пресс-службе областной прокуратуры сообщалось, что прибывшей на место бригадой скорой помощи осмотрено 13 несовершеннолетних, которые почувствовали недомогание после купания в бассейне, трое из них госпитализированы. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по данному факту.